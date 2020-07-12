На границе Армении и Азербайджана произошли столкновения военнослужащих

12.07.2020, 21:10, Разное

Есть погибшие.

На границе Армении и Азербайджана произошли столкновения между военными обеих стран. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В военном ведомстве утверждают, что с полудня сегодняшнего дня (13:00 мск) армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района, где проходит граница, и открыли огонь из артиллерии. Азербайджанская сторона утверждает, что армянские военные понесли потери и отступили. В Баку сообщили о двоих погибших и пятерых раненых со своей стороны, не уточнив потери противника, но заявив, что они есть.

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу. «В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет», — заявила она.

Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт из-за статуса Нагорного Карабаха, уточняет РИА Новости. Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР в 1988 году. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районам.