Пьяный украинец пригрозил заминировать избирательный участок в Польше

12.07.2020, 21:08, Новости дня

Сильно нетрезвый житель Украины грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше, сообщили в местной полиции.

«В воскресенье днем на номер 112 позвонил 46-летний житель Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка», – передает сообщение полиции РИА «Новости».

Мужчина был задержан, в крови у украинца обнаружили около трех промилле алкоголя.

Пиротехники и полицейские обследовали избирательный участок и не обнаружили опасных предметов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В воскресенье в Польше проходит второй тур президентских выборов.

Ранее в Москве мужчина, возможно, пьяный или психически больной, угрожал устроить взрыв на избирательном участке. Он был задержан. Источники сообщали, что у него изъяли муляж бомбы.