Le Monde – французские психиатры опасаются «краха системы» из-за наплыва пациентов после пандемии

12.07.2020, 21:00, Новости дня

Французские психиатры опасаются, что увеличение числа пациентов, которое уже ощущается в некоторых регионах после выхода из режима изоляции, осенью может привести к обрушению всей системы психиатрической помощи, пишет Le Monde. Начиная с сентября врачи предрекают приток новых пациентов и ухудшение самочувствия больных, лишившихся помощи во время пандемии. При этом, как подчёркивает издание, в некоторых регионах уже не хватает больничных мест в отделениях психиатрии.



Reuters

Волна психиатрических пациентов, которой профессионалы в области французского здравоохранения опасались с самого начала кризиса, связанного с Covid-19, местами уже даёт о себе знать, а после возвращения из летних отпусков может превратиться в «бушующий поток», пишет Le Monde. «В психиатрии эффекты выражаются в виде колоколообразной кривой, как при пандемии. Последствия будут проявляться в ближайшие месяцы, в течение всего года», — предупреждает Тьерри Бобе, психиатр в больнице Авиценны в Бобиньи и сотрудник медико-психологической ячейки скорой помощи в Сен-Сент-Дени.

«Начиная с сентября, мы увидим все виды посттравматических стрессов, депрессивных эпизодов, выгорания, людей, потерявших членов семьи… психические травмы появятся после летних отпусков, это ясно», — подтверждает психиатр больницы Виль- Эврар в Сен-Сент-Дени Доминик Януэль.

Детские психиатры также ожидают после начала учебного года прихода детей, подвергавшихся насилию в период карантина, желающих поговорить об этом за пределами семейного круга. Специалисты также обеспокоены повышенной опасностью, связанной с попытками самоубийства. Как отмечает психиатр из Лилля Кристоф Дебьен, хотя в настоящее время увеличения числа попыток не наблюдается, учитывая влияние на психику изоляции, последствий социального кризиса, проблему зависимостей и психические травмы, профессионалы опасаются за ближайшие месяцы. «Все индикаторы в красной зоне», — предупреждает эксперт.

Во многих французских регионах уже виден наплыв пациентов в центры скорой психиатрической помощи. «Мы видим огромное количество запросов, либо потому, что люди прекратили лечение, либо потому, что не получили его», — рассказывает Тьерри Бобе.

По словам руководителя отделения детской и подростковой психиатрии в больнице Мюлуз Шанталь Пакалин, запросы на лечение подростков в амбулаторной психиатрии после выхода из режима изоляции выросли на 20%. «Напряженная атмосфера и пророчества о социальном кризисе усиливают беспокойство среди людей из группы риска. Появляются тяжёлые симптомы, такие как социальные фобии или обсессивно-компульсивные расстройства», — рассказывает она.

Как отмечает издание, клинических и эпидемиологических данных для измерения психиатрического воздействия кризиса на здоровье пациентов по-прежнему недостаточно. В ожидании результатов множества начатых исследований психиатры остаются настороженными. Однако многие сотрудники медучреждений и частные специалисты с удивлением обнаружили, что некоторые больные хорошо пережили изоляцию и испытали облегчение от отсутствия необходимости сталкиваться с внешним миром и чувствовать разрыв с окружающими.

В то же время симптомы других заболеваний стали более тяжёлыми. Во время визитов на дом врачи обнаруживали некоторых больных в ужасном состоянии. «Пациенты голодали, поскольку не осмеливались выйти за покупками», — рассказывает психиатр тулузской больницы Радуан Ауи. Как пишет глава Национальной федерации ассоциаций клиентов психиатрии Клод Финкельштейн, у 30%-35% больных страх выхода на улицу сохраняется и по сей день.

Для психиатрических пациентов кризис в области здравоохранения стал беспрецедентным испытанием, пишет Le Monde. В период изоляции большинство дневных больниц закрыли, приём в медико-психологических центрах был максимально ограничен, а групповая активность резко прекратилась. По оценкам министерской делегации по вопросам психического здоровья и психиатрии, 10 % больных были потеряны из виду. Большинство из них теперь возвращаются в тяжёлом состоянии, часто в форме принудительной госпитализации.

Специалисты также обеспокоены наплывом новых пациентов, не имеющих опыта психиатрического лечения в прошлом. «Эти люди, возможно, уже были уязвимы, но стратегии компенсации, которые они для себя создали, до сих пор позволяли им нормально функционировать», — говорит психиатр и член профсоюза психиатров больницы Мари-Хосе Кортес. Резкая дезорганизация в сфере труда, школьной и общественной жизни всё изменила. Некоторые даже прибывают прямиком из тюрем после нарушения общественного порядка.

Перспектива столкнуться с волной пациентов после возвращения из отпусков особенно беспокоит профессионалов, поскольку сектор уже страдает от нехватки средств. «Мы окажемся перед необходимостью сортировать пациентов, как это делали наши коллеги-реаниматологи», — опасается Шанталь Паккалин.

В Сен-Сент-Дени ситуация уже максимально напряжена. «Система на последнем издыхании, а поток пациентов продолжается. Происходят ужасные вещи, которых мы все стыдимся», — возмущается Тьерри Бобе. По его словам, коек для госпитализации пациентов уже нет, и некоторым приходится невероятно долго оставаться в центрах неотложной помощи, хотя им полагается принудительная госпитализация. «Это создаёт очень трудные ситуации. Мы боимся краха системы», — признаётся врач. Эти трудности также отражаются на медперсонале, измотанном до такой степени, что некоторые отныне подумывают о том, чтобы всё бросить.