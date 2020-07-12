 

Пелоси: Конгресс должен достичь компромисса в вопросе о льготах по безработице

12.07.2020, 20:55, Новости дня

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что законодатели должны найти компромисс по вопросу о продлении льгот по безработице и страхованию на случай безработицы для американцев, которые испытывают трудности в связи с пандемией коронавируса.

«Нам нужно найти компромисс, потому что мы должны их продлить», – заявила Пелоси, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

Главный республиканец в Палате представителей заявил, что продлевать дополнительные льготы по безработице, включенные в закон о смягчении последствий эпидемии, принятый в этом году, было бы непродуктивно. Срок действия льгот истекает 31 июля.

Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти и другие республиканцы ссылаются на статистику, показывающую, что многие американцы получают больше денег в виде пособий по безработице, чем они получали, когда у них была работа.

Республиканцы и демократы спорят о том, как помочь стране преодолеть экономические последствия эпидемии, которая привела к закрытию предприятий и увольнению десятков миллионов американцев.

Еженедельные выплаты в размере 600 долларов уволенным работникам планируется прекратить, несмотря на то, что до устойчивого восстановления экономики после внезапной и глубокой рецессии, вероятно, еще далеко.

Недовольные темпами обсуждения республиканцами дополнительной помощи в связи с коронавирусом, демократы в Сенате предложили продлить временную программу страхования от безработицы на длительный срок.

Они предложили продлить выплаты в размере 600 долларов в неделю до тех пор, пока уровень безработицы в отдельных штатах не упадет ниже 11 процентов.

Предложение появилось в период, когда, как сообщил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, 33 миллиона человек получают пособия по безработице или ожидают одобрения заявок на них.



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