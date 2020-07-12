Оружейные эксперты США восхитились новым пулеметом Калашникова

12.07.2020, 20:53, Разное

Оружейные эксперты США восхитились новым пулемётом Калашникова РПК-16. Он по всем параметрам превосходит старый образец РПК-74 и может использоваться в качестве снайперской или штурмовой винтовки.

Главным недостатком РПК-74 стал небольшой магазин, который не позволял вести плотный заградительный огонь. Из-за нежелания использовать ленту, приходилось часто менять его, а при перестрелке патроны заканчивались очень быстро, что вынуждало стрелка постоянно менять магазины и носить с собой дополнительный вес. Сейчас же в РПК-16 используют быстросъёмный барабанный магазин на 96 патронов, специально разработанный для этого пулемёта. Также, при желании, можно использовать стандартные 45-патронные магазины от РПК-74, что делает его максимально универсальным.

Помимо изменения объёма магазина, в РПК-16 сделали быстросъёмный 410-миллиметровый ствол. Он идеально подходит для ведения огня в городских условиях. Для других операций предусмотрен стандартный, длинной 550 миллиметров. Появление режима одиночного огня позволяет сделать из нового пулемёта Калашникова снайперскую винтовку, если прикрепить к нему соответствующую оптику. Точность стрельбы до 500 метров у РПК-16 аналогична винтовке Драгунова. Американские эксперты отметили, что войска РФ получат самое универсальное оружие для наземных операций.