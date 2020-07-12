 

Оружейные эксперты США восхитились новым пулеметом Калашникова

12.07.2020, 20:53, Разное

Оружейные эксперты США восхитились новым пулемётом Калашникова РПК-16. Он по всем параметрам превосходит старый образец РПК-74 и может использоваться в качестве снайперской или штурмовой винтовки.
Главным недостатком РПК-74 стал небольшой магазин, который не позволял вести плотный заградительный огонь. Из-за нежелания использовать ленту, приходилось часто менять его, а при перестрелке патроны заканчивались очень быстро, что вынуждало стрелка постоянно менять магазины и носить с собой дополнительный вес. Сейчас же в РПК-16 используют быстросъёмный барабанный магазин на 96 патронов, специально разработанный для этого пулемёта. Также, при желании, можно использовать стандартные 45-патронные магазины от РПК-74, что делает его максимально универсальным.

Помимо изменения объёма магазина, в РПК-16 сделали быстросъёмный 410-миллиметровый ствол. Он идеально подходит для ведения огня в городских условиях. Для других операций предусмотрен стандартный, длинной 550 миллиметров. Появление режима одиночного огня позволяет сделать из нового пулемёта Калашникова снайперскую винтовку, если прикрепить к нему соответствующую оптику. Точность стрельбы до 500 метров у РПК-16 аналогична винтовке Драгунова. Американские эксперты отметили, что войска РФ получат самое универсальное оружие для наземных операций.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / “Великая”: 5 причин посмотреть сериал про Екатерину II в исполнении Эль Фаннинг

18.05 / Алексей и Петр Федоровы делят наследство знаменитого деда-актера

25.06 / Любовь Успенская рассекретила имя любимого мужчины

19.06 / Пикник на природе и хайкинг: жена Брюса Уиллиса отметила день рождения с Деми Мур и ее дочерьми

13.05 / В США повышен прогноз смертности от коронавируса

09.06 / Загадочный мегалит Камень Лжи в Калининградской области

11.05 / “Это не миф”: Влад Соколовский подтвердил, что болен коронавирусом

06.06 / Социалистический призыв

13.05 / Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары

07.06 / “С лёгким паром!”: Полуобнаженная Эвелина Блёданс затосковала по бане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска