Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Венесуэле

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12.07.2020, 20:53, Новости дня

На северо-западе Венесуэлы в штате Португеса произошло землетрясение магнитудой 5,2, говорится в сообщении Венесуэльского фонда сейсмологических исследований.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 11 км к северо-востоку от [населенного пункта] Бискукуя», – передает текст сообщения ТАСС.

Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано  у берегов американского штата Аляска.



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