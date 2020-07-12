 

В ЕС назвали выполнение Минских соглашений единственным путем урегулирования в Донбассе

12.07.2020, 20:48, Новости дня

Полное выполнение Минских соглашений является единственным способом достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе, говорится в официальном ответе Европейского совета на запрос депутата Европарламента от Германии Максимилиана Кра.

«Европейский союз продолжает утверждать, что будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Он неоднократно давал понять, что полное выполнение Минских соглашений – единственный способ найти прочное и мирное решение конфликта на востоке Украины», – приводит текст ответа телеканал «112 Украина».

Отмечается, что запрос Кра был направлен «в связи с очевидной пробуксовкой процесса урегулирования в Донбассе и выдвинутой [главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором] Медведчуком инициативой о создании парламентского измерения нормандского формата».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы.

Напомним, замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников заявил, что Минские соглашения якобы уже неактуальны. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения», – сказал он. По его словам, сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях – 2014-2015 годы – уже истекли, а соглашения не реализованы.

После этого помощник руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Если с украинской стороны не будет ни подтверждения, ни опровержения, Москва будет расценивать это как выход Киева из минского и нормандского формата переговоров по Донбассу.

Позже Резников заявил, что Минские соглашения работают не полностью, но пересмотр этих договоренностей возможен лишь в формате «нормандского» саммита России, Германии, Франции и Украины.



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