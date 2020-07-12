Германии и Франции следует больше давить на Кремль в вопросе Украины – американский генерал в отставке Ходжес

12.07.2020, 20:30, Новости дня

Германии и Франции следует больше уделять внимание украинскому вопросу в отношениях с Россией. Такое мнение бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил изданию “Тиждень” в интервью, которое было опубликовано 10 июля.

“Я считаю, что Германия и Франция должны по-настоящему давить на Кремль, однако до сих пор этого не сделали. Они также столкнулись со своими внутренними вызовами из-за необходимости восстановления после пандемии. Поэтому если Кремль сочтет, что со стороны Запада реакция [на российскую агрессию против Украины] будет минимальной, то это создает определенные риски. Такие расчеты могут повлечь атаку определенного типа”, – сказал он.

Генерал отметил, что одной из причин недостаточной, по его мнению, активности относительно Украины является объем инвестиций в эту страну.

“Не существует заинтересованности. Если Франция, Германия, США, Великобритания и другие страны не имеют значительных инвестиции в Украине, Румынии и Грузии, то, будем честными, им просто не за что бороться и защищать”, – объяснил Ходжес.

Он также выразил разочарование действиями Германии, Франции и Великобритании в вопросе деятельности в Украине специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которой боевики на Донбассе ограничили доступ на оккупированные территории.

“Они могли бы давить на Кремль больше, чтобы он позволил ОБСЕ выполнять их работу. Для меня это абсолютно неприемлемо. И Кремль это видит. Это позор, потому что в составе миссии ОБСЕ есть много действительно храбрых мужчин и женщин, которые постоянно рискуют, выполняя свои задачи”, – подчеркнул Ходжес.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).