В Германии вооруженный луком и стрелами бездомный отобрал оружие у полицейских

12.07.2020, 20:30, Новости дня

Полиция Германии объявила розыск 31-летнего бездомного Ива Рауша, который утром 12 июля обезоружил четырех полицейских. Об этом сообщило местное издание Badische Zeitung.

Рауша заметили в городе с луком и стрелами. Полиция явилась в дом на окраине города Оппенау, в котором он прятался, и обнаружила там пистолет, патроны к нему и нож. Внезапно мужчина наставил на полицейских оружие и потребовал, чтобы те отдали служебные пистолеты. Патрульные послушались, после чего Рауш сбежал в лес.

К поискам злоумышленника привлекли 200 человек, экипированных бронежилетами, отряд кинологов с собаками и три полицейских вертолета с тепловизионными камерами. Дороги, ведущие в город, перекрыты.

Местные СМИ призывают граждан не покидать дома, поскольку Рауш возбужден и очень опасен.

Мужчина никогда не имел постоянного места жительства и отличался странным поведением: так, он часто бродил по улицам Оппенау с крысой на плече. Рауша не раз привлекали к ответственности за нарушение закона о хранении оружия.