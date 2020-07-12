 

Мнение: Обстрелы Стаханова. 11.07.2020

12.07.2020, 20:25, Разное

Покуда продолжается бессмысленное обсасывание модальностей и трактовок минских соглашений, тем временем в районе Стаханова и Кировска…

А это уже сегодняшнее.

Как показывает практика, 122-мм или 152-мм "чемодан" прилетающий на антиллерийские позиции ВСУ и вызывающий потери в мат.части и прислуге, куда как более аргументирует вопрос стремления к тишине на линии фронта, нежели обсасывание чего-либо в минских подгруппах.

PS. И еще на тему ДНР и ЛНР. Жителей республик приравняли к гражданам России в Крыму. Как и другие граждане РФ, жители республик могут отдыхать на полуострове без принудительной обсервации, которая сохраняется для граждан Украины въезжающих через Перекоп или Чонгар.

Источник: Colonel Cassad



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