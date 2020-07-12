Мнение: Поколение ЕГЭ о коммунизме

12.07.2020, 20:18, Разное

Изображение взято с сайта reactor.cc

Я уже писал про моего «заклятого» комментатора black_semargl “Собака не говорит потому что не испытывает в этом потребности”, были и другие статьи, где я использовал его слова, но не ссылался на источник. Каюсь, копирайт не сохранён.

Так же я неоднократно писал про поколение ЕГЭ «Логика “поколения ЕГЭ”», «Немного о реставратарах и реконструкторах. В общем о БОДи позитивных» это и про поколение ЕГЭ и про black-semargl одновременно, «Как слова Стругацких вызвали разрыв шаблона у капиталистов» и много других.

И вот мой любимчик полностью провалившись в экономике, решил заняться коммунизмом. Точнее пытать меня своим видением коммунизма. Подробности под катом…

И так фразы ЕГЭ о коммунизме:

Это просто без комментария, болдом мои слова:

В России, есть сынок одной депутатши, поговаривают долларовый миллиардер. Он тоже как муравей трудился?

А может это он маму в депутаты пропихнул?

Это ответ, после того как я сказал, что при коммунизме любой художник может взять кисточку и краски и нарисовать картину и так же свободно её оставить себе или подарить кому либо.

Это вы не понимаете.

Кисточка, холст и краски – это средства производства.

Если вы утверждаете, что художник ими владеть не должен – то как он что-то нарисует, объясните?

Как он их вообще может потратить на что-то по своему усмотрению, без разрешения владельца (общества)?

И нарисованной картиной он владеть не может, ибо у него появится возможность не просто подарить, а обменять на что-то. Даже на чужой труд, т.е. стать эксплуататором.

Какой это нахрен коммунизм тогда?

Это после того, как я сказал, что при коммунизме, любой человек сможет взять стамеску и вырезать из древесины фигурку и подарить кому либо.

Не можете. Потому что у вас нет стамески, она общенародная. И потребности во владении ей у вас тоже быть не может, ибо владение средствами производства запрещено. Кусок дерева из которого можно вырезать кстати тоже средство производства.

Вот если есть общественный запрос на фигурки из дерева, вас привлекут к их производству, как обладающего нужной способностью. После чего заберут произведённое и разошлют нуждающимся.

Это когда один из пользователей заметил — «Т.е ЧС порождает отчужденный труд, а его не будет»

При коммунизме труд на 100% отчуждённый – ибо всё произведённое подлежит передаче обществу.

И кто потом возьмёт со склада пользоваться – неизвестно.

Тут болдом, это кусочек из моего поста.

Этот человек даже не может себе представить, что у нормального человека могут быть иные стимулы учиться, получать профессию, стремиться к достижению каких либо других целей кроме материальных.

А кстати любой буржуй именно ради этих стимулов и трудится. Потому что материальным он себя уже до конца жизни обеспечил.

Так что вы, выходит – закапиталист.

Ну и когда я написал статью про то, что БОД, это подачка бездельникам, вот пришёл ответ:

Ну да, конечно лучше когда эти бездельники добывают себе деньги на еду грабежом прохожих.

Или когда их поймают и посадят – общество было бы вынуждено тратить на их содержание на порядок большие суммы.

ЕГЭ это зло. Когда жертва ЕГЭ рассуждает про коммунизм, это зло вдвойне.