Медики рассказали об опасности передозировки водой

12.07.2020, 20:09, Разное

Медики предупредили об опасности для здоровья человека чрезмерного употребления воды. Специалисты рассказали о передозировке этим напитком.

Диетологи призывают всегда соблюдать питьевой режим и употреблять не менее двух литров воды ежедневно. Однако медики подчеркивают, необходимое количество выпиваемой жидкости должно рассчитываться для каждого человека индивидуально, поскольку при превышении нормы может возникнуть тошнота и отечность. Вода вымывает соли из организма, вследствие чего нарушается водно-солевой баланс. В некоторых случаях передозировка водой влечет за собой заболевания почек и печени. При употреблении большого количества напитка почки не способны работать быстро и выводить полностью все токсины. Для поддержания постоянного объема они могут реасорбировать часть воды, уже ранее отфильтрованной, и не задействовать дополнительные ресурсы.

Медики советуют не употреблять воду сразу после еды, в частности очень калорийной, поскольку в этом случае происходит нарушение процессов пищеварения и появляется тяжесть в желудке. Лучше пить жидкость за 15-20 минут до приема пищи, что дополнительно позволит избежать переедания.