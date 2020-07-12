VOAэкспресс 11 июля 2020

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12.07.2020, 19:54, Новости дня

25-летие геноцида в Сребренице

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с обращением, посвященным 25-летию геноцида в Сребренице. Он призвал к построению общего будущего, не разделенного расами или религиями.

Глава американской дипломатии отметил, что с момента того кровавого преступления одно поколение уже достигло совершеннолетия, и построение для этого и будущих поколений мирного, процветающего и демократического будущего – долг тех, кто помнит, что произошло четверть века назад.

Дело Юрия Дмитриева

22 июля суд должен вынести приговор историку, руководителю Карельского общества «Мемориал» 64-летнему Юрию Дмитриеву. Прокурор запросил для него 15 лет лишения свободы.

Главной причиной преследований Юрия Дмитриева стала его многолетняя работа по поиску захоронений людей, убитых в годы Большого террора, установлению списков жертв, сохранению памяти в местах сталинских расстрелов, убеждены в «Мемориале».

Кибератака на российскую «фабрику троллей»

Президент Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году США предприняли кибератаку против Агентства интернет-исследований – расположенной в Санкт-Петербурге «фабрики троллей», усиленно распространявшей дезинформацию во время президентских выборов 2016 года и промежуточных выборов 2018 года.

Киберкомандование США нарушило интернет-доступ в здание, в котором располагалось Агентство интернет-исследований, в ночь промежуточных выборов в США. В результате удалось остановить попытки распространения дезинформации. Ранее администрация Трампа не подтверждала публично факт такой атаки.

Стресс в США

8 из 10 американцев считают беспокойство за будущее страны значительным источником стресса. Об этом говорится в ежегодном отчете «Стресс в Америке» (Stress in America), проведенном исследовательским центром The Harris Poll и Американской психологической ассоциацией.

Аналогичные опросы прошлых лет показали, что в 2017 году так считали 63% американцев, в 2018 – 69%, в 2019 – 66%.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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