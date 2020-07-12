Мнение: Снижение числа терактов, дискриминация в России и протесты из-за дресс-кода

12.07.2020, 19:45, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по числу террористических актов в современной России. Как видно, после пика в начале 2000-х, количество терактов упало на порядок и в 2010-х годах оставалось стабильно небольшим:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_терактов_в_России

2. Согласно опросу «Левады», подавляющее большинство россиян никогда не испытывали дискриминации по какому-либо признаку.

https://www.levada.ru/2020/06/26/lichnyj-opyt-diskriminatsii/

Отдельно стоит подчеркнуть, что о полном отсутствии дискриминации заявляют 78% российских женщин и 77% граждан России, не являющихся этническими русскими. То есть, регулярно или изредка с проблемами на национальной почве сталкивались лишь 23% из представителей нетитульной национальности.

Для сравнения, в США о дискриминации заявляют 76% всех чернокожих:

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/02/for-black-americans-experiences-of-racial-discrimination-vary-by-education-level-gender/

Расовая и этническая дискриминация, конечно, это разные вещи. Но за отсутствием в России большого количества чернокожих и, в целом, отсутствием чётких расовых делений внутри страны, приходится делать такое сравнение. Вывод очевиден: в России серьёзной дискриминации нет.

3. Ещё один эпизод культурной войны в США. Теперь предлогом для начала расовых протестов может стать просьба соблюдать дресс-код:

https://www.wpxi.com/news/top-stories/hundreds-protesters-shut-down-liberty-avenue-response-bars-dress-code/5WODYYNJLNDELNWOWOTPZTBYLQ/

ПИТТСБУРГ. Около 200 человек перекрыли Либерти-авеню (улицу Свободы) в центре Питтсбурга во время акции протеста днём в среду.

Протест стал ответом на «дресс-код», вывешенный на окнах «Салона 941» (941 Saloon) – бара, расположенного на пересечении Либерти-авеню и Смитфилд-стрит. Список был вывешен там уже в течение 16 лет.

В числе вещей, перечисленных на листовке, озаглавленной «Наша политика»:

Никаких маек, обрезанных вещей или рубашек без рукавов.

Никаких толстовок с капюшоном.

Никаких спортивных футболок без воротников.

Любые штаны следует натягивать вплоть до талии.

Никаких голых животов.

Никаких кошельков на цепочке.

Никаких спортивных штанов.

Одежда должна быть чистой и аккуратной.

Никаких приспущенных штанов или выставленного на показ белья.

Никаких пижам.

Никакой атрибутики банд.

Никаких бандан на голове.

Никакой нижней одежды вместо верхней одежды.

Протестующие также утверждают, что хозяин заведения запретил использовать в баре слово «расизм».

Владелец отказался давать комментарии журналистам Channel 11. Однако одна из работниц заявила репортёру Рику Ёрлу, что она не понимает, почему люди протестуют – бар является полностью инклюзивным и никого не дискриминирует.

Она также сказала, что образец дресс-кода был позаимствован у школьного округа Питтсбурга.

Сомнительно, что в Питтсбурге расовые культурные различия настолько велики, что указанным образом одеваются только чернокожие. Похоже, что борцы с расизмом мыслят теми же самыми стереотипами, в которых они обвиняют своих реальных или воображаемых противников.