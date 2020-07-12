 

Мнение: Трамп всех удивил

12.07.2020, 19:35, Разное

Популисты, культивировавшие теории заговоров вокруг новой коронавирусной инфекции лишились еще одного якобы козыря своих версий. Раньше, сомневающиеся в существовании вируса ставили в пример президента США Дональда Трампа, который отказывался соблюдать меры предосторожности.

И сегодня первое лицо Соединенных штатов Америки предстало перед глазами публики в окружении генералов и телохранителей в масках.

Изменение отношения президента к коронавирусной инфекции нового типа связывают в первую очередь с рекордными показателями заражений среди американского населения. С начала пандемии отношение жителей штатов менялось несколько раз: от повсеместного карантина, до открытия всех заведений и посещения публичных мероприятий.

Протесты также оказали негативное влияние: люди в толпе проявляют активность, взаимодействуют друг с другом, а потом расходятся по домам.

Распространение вируса лишь набирает обороты, в том числе и в США, где властям штатов не удается переломить процесс распространения вируса.

Источник: Теория элит



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