Мнение: Письмо: «Желание разобраться и применить»

12.07.2020, 19:31, Разное

Для самостоятельного разбора.

Это то ли крик души, то ли запрос в комментаторы, то ли критика меня, то ли благодарность.

Столько багов у автора, что содержимое решета сложно дифференцировать.

auricac

> Здравствуйте!

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> Спасибо вам за ваш блог.

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> Ваши тексты вызывают бурю разных эмоций. Меня вдохновляет, что я нашла подтверждение моим, пусть и интуитивным мыслям и рассуждениям. Это про локус контроля в основном. И самооценку. Очень много нового для меня. Очень хочется разобраться во всем, что вы пишете. Потому что раз у меня вызывают горячую поддержку и интерес тексты о том, что мне понятно, где не нужно иметь специальных знаний, а требуется умение логически мыслить – то вызывает любопытство и желание разобраться и попытаться применить все, что входит в область психоалхимии.

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> Раньше я несколько раз натыкалась на ваш блог, но обилие непонятных терминов путало и не цепляло, а достаточно жесткий стиль комментариев отпугивал от чтения. Ваши же ранние посты вводят постепенно многие термины и гораздо более понятны. Жесткий стиль комментариев уже не пугает так, как раньше. Потому что вы себе верны и они логичны. К тому же подруга прислала мне вашу книгу “Любовь. Секреты разморозки”. Тоже стало гораздо более понятны все эти термины, но еще разбираться и разбираться. Бывают вещи, которые вызывают сопротивление. Но это логично.

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> Я сама осознаю, что мне еще разбираться и разбираться в вашем блоге. Зачем же мне возможность комментировать? Мне хочется взаимодействовать. Но зачем вам оно надо. Не знаю. Иногда хочется после обдумывания спросить. Иногда поучаствовать в дискуссии, когда вы к этой дискуссии приглашаете. Только я заметила, что вы очень быстро отключаете возможность комментариев и времени на проанализировать и подумать не всегда хватает.

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> Например пост про информационное отравление. Глупостей говорить не хотелось. Но меня интересовало, не является ли примером информационного отравления все, что происходит сейчас с понятием толерантности, расизма, все эти протесты. И то, что они были в разгар эпидемии. Люди шли на реальный риск ради эфемерных понятий. И глупости про убирание слов “отбеливающий” из косметики. Да и вообще отовсюду слов белый, черный.

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> Получается, иногда хочется спросить. Обещаю не спрашивать и не высказывать свое “ценное” мнение в случаях когда я чувствую что не разбираюсь совсем. Например я очень долго еще буду подбираться к теме Имиджа. С Любовью и отношениями попроще, но тоже нескоро я там буду четко понимать что и как.

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> Я понимаю, что у вас жесткий отбор. Но не хочется выдавать вам ненужную информацию. Если у вас для этого отбора есть стандартный алгоритм, и в нем нужно мое участие – спрашивайте, я откровенно отвечу на ваши вопросы. Более-менее я иногда проявляюсь в фейсбуке. Поэтому может быть будет полезна ссылка на мой аккаунт. *******