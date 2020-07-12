Личное: Друзья Луи Виттона

12.07.2020, 19:30, Разное

Скажи мне, кто твой друг, и я легко скажу, кто — ты. На фотографии ниже — друзья бренда Louis Vuitton.

Внимательно посмотрите в их лица:



Фото: Соцсети

Умные. Красивые. С безупречным прошлым и ещё лучшим настоящим. Воспитанные и образованные.

Честь, ум и совесть нашей эпохи. Лучшие люди страны.

Собрались все вместе и решили сделать гив — это такая подачка-подгон курицам из Саратова, когда за шанс получить подарочек деревенщина должна подписаться на все аккаунты, участвующие в гиве.

Красивые женщины успешно елозят жопами по сумкам и чемоданам. Ну, чтобы курица получила не обезличенную вещь из магазина, а с выделениями из чёрных дыр.

Курица, подпишись на успешных женщин! Не хочешь, чмошница?! А за сумочку?

А за сумочку можно — кроме миллиона ботов, заиметь и пару реальных дур в подписчицах.

Гив — это такая акция от безысходности. Когда не ты интересна, не твои мысли, не твоя личность, а с тобой согласны остаться лишь за подарочек.

Великолепные женщины сговорились вместе, чтобы поучаствовать в раздаче сумок. Спасибо, что не трусы раздают, не пижамы.

Мы — друзья бренда, вопят красотки! Вот только тут у меня — сразу готовый ответ на вопрос про друзей.

Если Луи Виттон считает Регину Тодоренко и Яну Рудковскую своими друзьями, то я дружить с этим брендом попросту не смогу — рылом не вышла.

Я против насилия над женщиной в доме. Я не считаю, что нужно спрашивать себя, почему тебя бьют. Я не делю людей по уровню достатка, не сажаю детей в чулан. Не преуменьшаю возраст, не фотошоплю рожу.

В общем, совсем не соответствую никаким высоким стандартам.

А вы?

Расскажите, какие чувства вызывают у вас люди с великолепными сумками Луи Виттон, когда встречаете их на улицах или в просторах Эскортограма?

Завидуете? Восхищаетесь? Стремитесь стать такими же, мотивируясь чужим и недоступным для вас успехом?