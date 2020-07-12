Личное: Друзья Луи Виттона
12.07.2020, 19:30, Разное
Скажи мне, кто твой друг, и я легко скажу, кто — ты. На фотографии ниже — друзья бренда Louis Vuitton.
Внимательно посмотрите в их лица:
Фото: Соцсети
Умные. Красивые. С безупречным прошлым и ещё лучшим настоящим. Воспитанные и образованные.
Честь, ум и совесть нашей эпохи. Лучшие люди страны.
Собрались все вместе и решили сделать гив — это такая подачка-подгон курицам из Саратова, когда за шанс получить подарочек деревенщина должна подписаться на все аккаунты, участвующие в гиве.
Красивые женщины успешно елозят жопами по сумкам и чемоданам. Ну, чтобы курица получила не обезличенную вещь из магазина, а с выделениями из чёрных дыр.
Курица, подпишись на успешных женщин! Не хочешь, чмошница?! А за сумочку?
А за сумочку можно — кроме миллиона ботов, заиметь и пару реальных дур в подписчицах.
Гив — это такая акция от безысходности. Когда не ты интересна, не твои мысли, не твоя личность, а с тобой согласны остаться лишь за подарочек.
Великолепные женщины сговорились вместе, чтобы поучаствовать в раздаче сумок. Спасибо, что не трусы раздают, не пижамы.
Мы — друзья бренда, вопят красотки! Вот только тут у меня — сразу готовый ответ на вопрос про друзей.
Если Луи Виттон считает Регину Тодоренко и Яну Рудковскую своими друзьями, то я дружить с этим брендом попросту не смогу — рылом не вышла.
Я против насилия над женщиной в доме. Я не считаю, что нужно спрашивать себя, почему тебя бьют. Я не делю людей по уровню достатка, не сажаю детей в чулан. Не преуменьшаю возраст, не фотошоплю рожу.
В общем, совсем не соответствую никаким высоким стандартам.
А вы?
Расскажите, какие чувства вызывают у вас люди с великолепными сумками Луи Виттон, когда встречаете их на улицах или в просторах Эскортограма?
Завидуете? Восхищаетесь? Стремитесь стать такими же, мотивируясь чужим и недоступным для вас успехом?
Источник: Лена Миро
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