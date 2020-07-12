 

Личное: Друзья Луи Виттона

12.07.2020, 19:30, Разное

Скажи мне, кто твой друг, и я легко скажу, кто — ты. На фотографии ниже — друзья бренда Louis Vuitton.

Внимательно посмотрите в их лица:


Фото: Соцсети

Умные. Красивые. С безупречным прошлым и ещё лучшим настоящим. Воспитанные и образованные.

Честь, ум и совесть нашей эпохи. Лучшие люди страны.

Собрались все вместе и решили сделать гив — это такая подачка-подгон курицам из Саратова, когда за шанс получить подарочек деревенщина должна подписаться на все аккаунты, участвующие в гиве.

Красивые женщины успешно елозят жопами по сумкам и чемоданам. Ну, чтобы курица получила не обезличенную вещь из магазина, а с выделениями из чёрных дыр.

Курица, подпишись на успешных женщин! Не хочешь, чмошница?! А за сумочку?

А за сумочку можно — кроме миллиона ботов, заиметь и пару реальных дур в подписчицах.

Гив — это такая акция от безысходности. Когда не ты интересна, не твои мысли, не твоя личность, а с тобой согласны остаться лишь за подарочек.

Великолепные женщины сговорились вместе, чтобы поучаствовать в раздаче сумок. Спасибо, что не трусы раздают, не пижамы.

Мы — друзья бренда, вопят красотки! Вот только тут у меня — сразу готовый ответ на вопрос про друзей.

Если Луи Виттон считает Регину Тодоренко и Яну Рудковскую своими друзьями, то я дружить с этим брендом попросту не смогу — рылом не вышла.

Я против насилия над женщиной в доме. Я не считаю, что нужно спрашивать себя, почему тебя бьют. Я не делю людей по уровню достатка, не сажаю детей в чулан. Не преуменьшаю возраст, не фотошоплю рожу.

В общем, совсем не соответствую никаким высоким стандартам.

А вы?

Расскажите, какие чувства вызывают у вас люди с великолепными сумками Луи Виттон, когда встречаете их на улицах или в просторах Эскортограма?

Завидуете? Восхищаетесь? Стремитесь стать такими же, мотивируясь чужим и недоступным для вас успехом?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Лидер группы Muse Мэттью Беллами стал отцом во второй раз

17.06 / “Вот здесь она настоящая” – в Сеть “слили” редкие фото Успенской

20.06 / Анна Калашникова отметила день рождения и получила подарки от таинственного поклонника

17.05 / Кудрявцева ахнула от известия о тщательно скрываемом сыне Сафронова

13.05 / Врачи указали на сопутствующие болезни у большинства детей с тяжелым течением COVID-19

08.07 / Пробиотики продемонстрировали эффективноть против депрессии

12.05 / Умер создатель мультфильма «Волшебник Изумрудного города» Борис Савин

26.05 / Наоми Кэмпбелл отметила 50-летие с Синди Кроуфорд, Леонардо Ди Каприо и другими звездами

19.05 / Астма и ожирение увеличивают риск тяжелого течения COVID-19 — новое исследование

10.06 / На рынке появится менее дорогая 4G-версия LG Velvet

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска