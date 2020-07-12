 

В Германии работницы секс-индустрии требовали разрешить работу борделей

12.07.2020, 19:30, Новости дня

Вечером 11 июля в немецком городе Гамбург прошла акция протеста, в которой приняли участие работницы борделей. Об этом проинформировало агентство Reuters.

Акцию сотрудницы секс-индустрии провели в районе “красных фонарей”, они требовали разрешить работу борделей, которые были закрыты в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На плакатах, которые держали женщины, было, в частности, написано, что самая старая профессия “нуждается в помощи”.

Протестовавшие объяснили, что запрет на работу борделей как лицензированных учреждений заставляет их выходить на улицу, чтобы заработать деньги там. Представительницы секс-индустрии считают, что там опасность заражения выше, чем в борделях, где можно “легко” внедрить меры безопасности, примененные в других отраслях.

В Германии уже не первый раз требуют возобновить работу борделей. В частности, похожая акция проходила в Берлине 3 июля.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человек, выздоровело 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В Германии зарегистрировано почти 200 тыс. случаев инфицирования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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