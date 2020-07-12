 

На Донбассе сегодня ранены пять украинских военнослужащих – штаб ООС

12.07.2020, 19:30, Новости дня

12 июля вследствие обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили пять военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня… За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали неотложную помощь”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики стреляли сегодня из минометов калибра 120 мм, артиллерийских систем калибров 122 мм и 152 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются”, – отметили в штабе ООС.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 12 липня 2020 року#ООС…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 12. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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