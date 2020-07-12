 

Иран назвал основную причину трагедии со сбитым украинским самолетом

12.07.2020, 19:30, Новости дня

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит под Тегераном в январе этого года по причине отсутствия связи зенитного комплекса «Тор-М1» с командным пунктом средств ПВО, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Незадолго до трагедии ЗРК был перемещен в другое место, однако его не перенастроили на нужное направление. У зенитчиков не было связи с командованием, и они по ошибке приняли самолет за военный объект противника и запустили ракету, передает «Интерфакс».

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.

Представитель юридического и судебного комитета парламента Ирана Хассан Норузи заявил, что В Иране не будет арестов по делу сбитого в январе украинского пассажирского самолета, так как лайнер был не под контролем иранских диспетчеров и двигался подозрительно.



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