Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, с кем из актеров у нее был первый поцелуй в кино

12.07.2020, 19:30, Разное

Дарья Мельникова на своей странице в социальной сети Instagram в Stories пояснила о своем первом поцелуе в кино. Ее партнером по сцене тогда был Александр Головин.

Дарья Мельникова обычно предпочитает не распространяться о своей личной жизни. С 2013 года она состоит в браке с Артуром Смольяниновым, с которым воспитывает двух сыновей. Однако в этот раз актриса решила пообщаться с подписчиками своего микроблога в формате рубрики «Вопрос-Ответ». Один из поклонников поинтересовался ее первым поцелуем в киноиндустрии. Мельникова призналась, что первый «киношный» поцелуй произошел много лет назад, однако она до этого времени помнит его. Этот опыт состоялся во время съемок фильма «Золушка 4Х4», в котором Мельникова и Головин исполнили главные роли. Актриса шутливо подчеркнула, ее партнеру по сцене очень понравилось целоваться с ней. Роль в картине была дебютной для звезды «Папиных дочек», тогда она была еще юной и малоизвестной артисткой.