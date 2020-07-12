Мнение: Конец Святой Софии

12.07.2020, 19:25, Разное



Св.София изнутри

Не хотел, но, видимо, надо все-таки сказать пару слов о событии, на которое всем в России, судя по всему, абсолютно накласть. Речь о решении правительства Турции, конкретно Эрдогана, о “перепрофилировании” храма Святой Софии в Константинополе (то есть в Стамбуле) в мечеть. Там интересно уже то, что Эрдогану для этого пришлось отменить турецкий указ 1934 года, то есть – указ, подписанный непосредственно Ататюрком. Это примерно как в советском государстве какой-нибудь Брежнев отменил бы постановление, подписанное Лениным. Причем – открыто, под камеры. Аналогия напрашивается – это тамошняя Перестройка. Перестройка светского государства обратно в Иран, только турецкий. Аятоллы на подходе.

В Турции Ататюрк (в переводе, как я понимаю, “Отец турок”) еще недавно был фигурой сакральной и неприкосновенной. Что нам, европейцам, по большому счету нравилось – поскольку Ататюрк, в отличие от таких же “отцов нации” типа Ленина или Мао-дзе-дуна числился фигурой прогрессивной: он развернул Турцию в сторону светского государства, дал свободу женщинам и ввел в стране демократию, всё это – железной рукой, поставив армию хранить свои заветы. 70 лет это работало – а потом стало размываться. И вот – апофеоз: Эрдоган, этакий “анти-Ататюрк”, показательно топчет “наследие Ататюрка”. Тот сделал Айя-Софию музеем – Эрдоган запускает туда мулл, а христианские фрески прошлого тысячелетия там задрапируют, а потом, видимо, и заштукатурят опять (как оно и было столетиями после завоевания Константинополя османами). Вестимо – пророк Мохаммед запретил правоверным рисовать зверей и людей, а также смотреть на их изображения; и уж совсем странно для верующих мусульман будет терпеть рисунки в мечети (действующей!).

В Европе уже оценили этот шаг по достоинству: кто-то говорит о “плевке в лицо Европы”, а кто-то – уже и о “плевке в лицо христианству”, что, конечно, более верно. Это оно и есть в самом чистом виде.

Но еще более забавно, что это в даже большей степени – еще и плевок в лицо России, а точнее – РПЦ: ведь именно там, в Константинополе, засела так называемая “Константинопольская патриархия” во главе с неким Патриархом Варфоломеем, который – сюрприз! – является… старшим по отношению к Российской Православной Церкви. В примерном переводе на современный язык – РПЦ является чем-то вроде “дочерней структуры” по отношению к Константинопольской Патриархии. В прошлом году по всем приходам России и Украины шло забавное бурление в связи с неким “томосом” (там побурлило месяцок, а потом вдруг все разом, в обеих странах, обо всех томосах забыли – как по команде). Так вот “томос” – это, опять же в очень приблизительном переводе – нечто вроде “ярлыка на княжение”, который 500 лет назад Константинополь то ли давал, то ли не давал тогдашнему патриарху РПЦ.

То, что типа почти государственная церковь в России на самом деле – несамостоятельная, да еще и подчиняется черт знает кому почему-то в Стамбуле (на территории Турции!) – факт в России не особо скрываемый, но и не афишируемый по понятным причинам: уж очень много вопросов возникает. Как говорится, “меньше знаешь – крепче спишь”. Но факт есть факт: турки обидели, можно сказать, православного “папу” (во всех смыслах) – вынули из-под него христианскую святыню, которую он вроде как хранил, да еще и начали цинично на его глазах переоборудовать в место для отправления собственного религиозного культа.

Вопрос: почему это в России никого не волнует? Это ж даже не просто оскорбление христианства, но все ж в первую очередь – именно православия?

Отвечу, кстати, на вопрос о своем отношении к происходящему, хотя все, кто меня знает как атеиста, и так должны бы понять: я, конечно, возмущен до глубины души и очень хотел бы дать Эрдогану по рукам (лучше вместе со всем прогрессивным человечеством). “Не замай, скотина!”

Ну а как иначе? Я был всей душой с теми, кто в прошлом году отстаивал сквер в Екатеринбурге от постройки на его месте церкви. Я всегда поддерживал движение питерцев против переоборудования Исаакия из музея в действующий храм (кстати, действие, полностью аналогичное тому, что сейчас делает Эрдоган). Я, наконец, чувствовал себя до глубины души оскорбленным, когда мой МГУ (!!), светский университет, “храм науки”, вдруг выгнал СтудТеатр МГУ и отдал его помещение под какую-то “церковь св. Катерины”. Так с какой же стати я должен одобрять перевод музея в мечеть??

У меня нет какого-то особого неприятия именно православия. Ту у меня так же, как в известной фразе – “Нет, я не антисемит – я просто всех людей ненавижу”. Так и здесь – я просто не хочу экспансии никаких религий, ислам, православие, иудаизм – без разницы. Так что: “Эрдоган! Руки прочь от Айя-Софии!!”

Но вот давайте подумаем: а как должна бы реагировать на такой “турецкий афронт” наша РПЦ во главе с товарищем Гундяевым? Мне представляется, что ответ тут должен был бы быть только один: Патриарх мог бы выступить с гневным осуждением – и призвать всех верующих православных отказаться от поездок в Турцию до тех пор, пока “святотатство” не будет отменено.

Однако РПЦ так никогда не сделает. Почему? Да потому что просто “не по чину”. РПЦ – это религиозный департамент правительства РФ, а Путин сейчас ссориться с турками не хочет. Или, точнее – уже не может. Вся российская сирийско-ливийская авантюра – попытка повоевать с Турцией на чужом поле в интересах неких третьих лиц, и уже можно констатировать, что эта попытка полностью провалилась. Грубо говоря – Эрдоган натянул нос Путину, а оттяпывание св.Софии – последний символический жест, финальный щелчок. Типа – “ничего, утретесь”.

Ну и конечно, происходящее – лишнее свидетельство того, насколько россиянам (хотите “русские”, не нравятся “россияне”? Ок) насколько русским наплевать и на “православные религиозные символы”, и на РПЦ, и на вопросы религии в целом.