Мнение: Жалоба от сотрудников севастопольского СОБРа

12.07.2020, 19:22, Разное

И снова жанр открытых писем.

На почту пришло письмо от сотрудников севастопольского СОБРа с жалобой на начальство и просьбой разобраться с ситуацией.

Публикую как есть без купюр.

По каким-то причинам, упомянутые в открытом письме к Золотову видео к тексту не приложены. Только фотографии.

Надеюсь, компетентные органы разберутся что там к чему и насколько валидны данные обвинения в адрес руководства СОБРа.