 

Мнение: Жалоба от сотрудников севастопольского СОБРа

12.07.2020, 19:22, Разное

И снова жанр открытых писем.
На почту пришло письмо от сотрудников севастопольского СОБРа с жалобой на начальство и просьбой разобраться с ситуацией.
Публикую как есть без купюр.

По каким-то причинам, упомянутые в открытом письме к Золотову видео к тексту не приложены. Только фотографии.

Надеюсь, компетентные органы разберутся что там к чему и насколько валидны данные обвинения в адрес руководства СОБРа.

Источник: Colonel Cassad



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