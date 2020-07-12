 

Мнение: Сколько ждут хозяев собаки?

12.07.2020, 19:20, Разное

Это Балу. Ему два года.

С апреля Балу ждет хозяйку, а она все не возвращается и не возвращается. И не вернется. Хозяйка Балу умерла еще в апреля. От коронавируса. Ей было лет пятьдесят. Мы не были знакомы, но пересекаясь в Сокольниках, здоровались, как здороваются друг с другом все собачники.

Балу не видел, как умерла хозяйка. Он видел только, как пришли какие-то люди  в защитных костюмах, в масках и забрали хозяйку на носилках…. Умерла она уже в больнице. Балу остался один. Потому что они жили вдвоем…

С тех пор Балу сменил две семьи, в которых не прижился. Сейчас Балу осваивается в третьей семье. Пока вроде бы все нормально. Но он по-прежнему ждет хозяйку… И, видимо, будет ждать еще долго…

Источник: Ирек Муртазин



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