Мужчина с луком и стрелами разоружил полицейских и скрылся в лесу в Германии

12.07.2020, 19:08, Новости дня

В Германии полиция разыскивает подозрительного мужчину, который обезоружил сотрудников полиции и скрылся, сообщили в пресс-службе полиции города Оффенбург (федеральная земля Баден – Вюртемберг).

По данным правоохранительных органов, у неизвестного были с собой лук со стрелами, нож и пистолет, одет он был в камуфляжный костюм. Мужчина начал угрожать патрульным, которые хотели проверить у него документы. Позже неизвестный скрылся в лесу, передает ТАСС.

В поисках подозреваемого – 31-летнего гражданина ФРГ без постоянного места жительства – задействован вертолет. Местным жителям рекомендуют оставаться дома. Пока о террористической составляющей речи не идет. Отмечается, что у мужчины и ранее были проблемы с законом.

Ранее в Петербурге водитель и пассажир иномарки напали на полицейского, одного из подозреваемых задержали.