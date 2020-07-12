 

Мнение: Деталь

12.07.2020, 19:00, Разное

У "дела Фургала" есть любопытная и выбивающаяся из общего ряда арестов губернаторов деталь.

В предыдущие разы силовой захват столь высокопоставленного чиновника сопровождался демонстрацией изъятых миллиардов (обязательно в наличной форме), коллекций часов и прочей требухи из серии "дорого-богато". Как это сейчас модно говорить, "антикоррупционный кейс" отрабатывался по полной программе. Население с его очевидным запросом хотя бы на имитацию социальной справедливости получало какую-то картинку буквально под минусовку известной песни "Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет".

В этот раз никаких чемоданов с наличностью, просто привычные маски-шоу, разве что из уважения к должности Фургала не валили на асфальт, а почти вежливо приложили к служебному автомобилю. И в самолет садили, на заламывая руки и не ведя его раком.

Сюжет поломался. Кстати, уже не в первый раз – примерно в таком же сценарии недавно был арестован Анатолий Быков, которому припомнили события многодесятилетней давности. Быков – тоже человек с мягко говоря, неоднозначным бэкграундом и тоже выглядит на фоне нынешних путинских назначенцев очевидным авторитетом не только среди братвы, но и среди остального населения. Просто на контрасте с путинскими гопниками.

Логика подсказывает, что Кремль начинает рассматривать проблему сепаратизма вполне серьезно, а потому зачищает потенциальных лидеров, способных перехватить управление в регионах-колониях путинского Мафия Стейт. Это уже не только проблема текущей нелояльности лично к фюреру, это проблема более высокого порядка.

Естественно, что подобные действия мало что изменят, так как решается не проблема, а следствие из нее. А потому в случае распада управление все равно будут перехватывать – просто более стихийно и менее организовано. Сам же распад режима обусловлен вполне объективными причинами, которые лежат в основе самой системы безудержного разграбления страны микроскопической кучкой вчерашней помоечной шпаны.

Источник: Эль Мюрид



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