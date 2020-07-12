 

Экс-спецпрокурора Мюллера решили вызвать в сенат для показаний о расследовании

12.07.2020, 18:53, Новости дня

Бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера хотят вызвать в сенат США для дачи показаний о так называемом «российском расследовании», сообщил глава сенатского юридического комитета сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«По-видимому, господин Мюллер готов и также способен защищать расследование Мюллера через колонку в Washington Post. Демократы из сенатского юридического комитета ранее просили господина Мюллера явиться в комитет для дачи показаний о его расследовании. Эта просьба будет удовлетворена», – передает заявление Грэм РИА «Новости».

В субботу в газете Washington Post была опубликована статья Мюллера – вторая после окончания расследования. Бывший спецпрокурор ответил на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Он настаивал на объективности его расследования.  

В частности, Мюллер заявлял, что осужденный экс-советник Трампа Роджер Стоун справедливо понес наказание. В пятницу Трамп смягчил наказание Стоуну.

В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

В апреле генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным.

МИД России называл несостоятельной позицию о «вмешательстве» Москвы в выборы в США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Трамп начал мстить выдумщикам «российского вмешательства в выборы».



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