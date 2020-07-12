В США зарегистрирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом

12.07.2020, 18:50, Новости дня

Заболеваемость коронавирусом продолжает неуклонно расти в некоторых регионах мира.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 12,7 миллиона случаев COVID-19, более полумиллиона человек скончались.

На долю США приходится примерно четверть всех заражений в мире – 3,3 миллиона случаев. Более 134 тысяч больных умерли.

В субботу, когда США сообщили о рекордных 66528 новых случаях, президент Дональд Трамп впервые порявился на публике в маске, когда он приехал в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида на окраине Вашингтона.

«Когда вы в больнице, думаю, будет хорошей идеей надеть маску», – сказал он.

Ранее Трамп высмеивал журналистов и других за ношение масок, хотя эта практика помогла многим странам сократить заболеваемость и смертность от коронавируса.

Газета Arizona Republic на днях опубликовала полный негодования некролог, написанный женщиной, чей отец умер от коронавируса. Она заявила, что в его смерти виноваты американские политики и «явное отсутствие у них лидерских качеств».

Кристина Уркиза потеряла своего 65-летнего отца Марка Уркизу, американца с мексиканскими корнями.

«Его смерть стала результатом беспечности политиков, которые продолжают подвергать опасности здоровье смуглых людей из-за явного отсутствия у них лидерских качеств, отказа признать тяжесть кризиса и неспособности или нежелания отдавать четкие и решительные указания по минимизации риска», – написала она.

Южная Каролина сообщила в субботу о более 2200 новых случаев инфицирования, в то время как в Луизиане было зарегистрировано более 2600 случаев в пятницу.

В Мексике в субботу зарегистрировано более 6 тысяч новых случаев. Россия также сообщила в воскресенье о более 6 тысячах новых случаев.

Более 60 американских морских пехотинцев заразились вирусом на американской военной базе на Окинаве.

Япония сообщила в воскресенье, что в Токио подтверждено 206 новых случаев. Число новых случаев в Токио превышает 200 четвертый день подряд.