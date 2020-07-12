Польша: второй тур президентских выборов

12.07.2020, 18:50, Новости дня

В Польше проходит напряженный второй тур президентских выборов, результаты которых могут серьезно повлиять на отношения страны с Евросоюзом.

Действующему президенту Анджею Дуде, которого поддерживает правящая националистическая партия «Право и справедливость», противостоит мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Борьба между ними отражает раскол между консервативными кругами Польши и теми, кто стремится сделать эту страну более открытой и социально-либеральной.

Выборы определят, сможет ли правительство углубить судебную реформу, которая, по мнению ЕС, усиливает политический контроль над судебной властью. Президент наделен правом вето; Тшасковский обещает блокировать законопроекты, подрывающие, по его мнению, демократические нормы.

Учитывая ограниченность исполнительных полномочий президента Польши, маловероятно, что Тшасковскому удастся провести значительные изменения в случае победы. Но поскольку верхняя палата Сейма уже находится в руках оппозиции, победа Тшасковского снизит возможности «Права и справедливости» реализовывать свою программу.

Избирательные участки закроются в 22 часа по московскому времени, когда будут объявлены результаты экзит-полов.

Явка на 12 часов по местному времени составила 24,73 процента, что чуть выше явки к тому же моменту в первом туре 28 июня и почти на 7 процентных пунктов выше, чем на прошлых президентских выборах в 2015 году.

Дуда представляет себя защитником католических ценностей и обширных социальных программ, которые привели к значительным переменам в жизни многих поляков, особенно в бедных сельских регионах страны.

Он также выступает за крупные инфраструктурные проекты, которые, по его словам, приведут к созданию рабочих мест и укрепят автономию и международные позиции страны.

Дуда обещает выступать в защиту бедных; при этом его критики говорят, что его кампания также озвучивает гомофобские и антисемитские идеи.

Для многих религиозных консерваторов в Польше мэр Варшавы Тшасковский представляет угрозу традиционным ценностям своими обещаниями ввести в программу школьного образования просвещение в вопросах отношений между полами и прав ЛГБТ.

Тшасковский позиционирует себя как кандидата, способного объединить расколотую страну, но многие наблюдатели ожидают острый конфликт между президентом и парламентом, где доминирует «Право и справедливость», в случае его победы.