 

От наводнений в Китае пострадали почти 38 млн человек

12.07.2020, 18:48, Новости дня

В результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек, погибли или пропали без вести более 140 человек, сообщили местные власти.

Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР в воскресенье повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений в стране с III до II. Высшим является I уровень.

В Китае продолжаются проливные дожди, что привело к поднятию уровня воды в реках, передает РИА «Новости».

«По состоянию на 12 июля, в результате наводнений в 27 регионах, в том числе провинциях Цзянси, Аньхой, Хубэй и Хунань, от бедствия пострадали 37,9 млн человек, 141 человек погибли или пропал без вести, 2,25 млн человек были эвакуированы», – говорится в сообщении

В экстренной помощи нуждаются 1,26 млн человека. От стихийных бедствий разрушенными оказались 28 тыс. строений и уничтожила боле 3,5 тыс. гектаров сельхозугодий. Экономический ущерб оценивается в 82,2 млрд юаней.

Агентство Синьхуа отмечает, что с 4 июля уровень воды в 212 реках на всей территории страны превысил критическую отметку, уровень воды в 19 реках побил исторические рекорды.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил принять все меры для спасения жителей и их собственности.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями.



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