Мнение: Рост дефицита бюджета США в 100 раз, план Джо Байдена и безоружные американцы
12.07.2020, 18:42, Разное
1. Яркий заголовок на Ленте.Ру: «Дефицит бюджета США вырос в сто раз». С одной стороны, это чистая правда. С другой стороны, сравниваются цифры за два очень коротких периода – июнь этого года и июнь прошлого года:
https://lenta.ru/news/2020/07/09/deficit/
Дефицит федерального бюджета США за прошлый месяц приблизился к уровню всего предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные отдела конгресса США по бюджетному управлению, сообщает ТАСС.
В июне показатель достиг 863 миллиардов долларов, что в сто раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда дефицит составлял 8 миллиардов долларов.
Можно, конечно, счесть заголовок статистическим трюком, результатом любви журналистов к сенсациям. Однако подобный стократный рост – крайне редкое явление.
Главное же в этой новости – это то, что дефицит всего лишь за один месяц примерно равен дефициту за весь прошлый год (около 1 триллиона). Это уже серьёзный финансовый провал. Что ещё хуже, июнь — не единственный провальный месяц в этом году (см. график).
2. Мы с Кримсональтером провели 16-е заседание Клуба Зелёной Свиньи. Обсуждали последние аресты в России, план по возвращению былого величия Америке и слив президентских переговоров с участием Владимира Путина:
https://www.youtube.com/watch?v=IQFesJmcsFE
3. Полиция отобрала винтовку у супругов МакКлосски. Теперь лутеры могут быть спокойны, их жизни и здоровью ничего не угрожает:
https://www.ntv.ru/novosti/2370825/
В конце июня Макклоски с оружием в руках вышли к участникам протестного движения Black Lives Matter, чтобы защитить свою собственность. Событие привлекло внимание многих СМИ и вызвало резонанс в соцсетях.
В ходе обыска полиция изъяла винтовку — ту самую, которую Марк Макклоски демонстрировал манифестантам в конце июня. Пистолет жены ранее был передан семейному адвокату.
Как пишут СМИ, свидетельств того, что против супругов выдвинуты какие-либо обвинения, пока нет.
Источник: Место для дискуссий
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