Мнение: Рост дефицита бюджета США в 100 раз, план Джо Байдена и безоружные американцы

12.07.2020, 18:42, Разное

1. Яркий заголовок на Ленте.Ру: «Дефицит бюджета США вырос в сто раз». С одной стороны, это чистая правда. С другой стороны, сравниваются цифры за два очень коротких периода – июнь этого года и июнь прошлого года:

https://lenta.ru/news/2020/07/09/deficit/

Дефицит федерального бюджета США за прошлый месяц приблизился к уровню всего предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные отдела конгресса США по бюджетному управлению, сообщает ТАСС.

В июне показатель достиг 863 миллиардов долларов, что в сто раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда дефицит составлял 8 миллиардов долларов.

Можно, конечно, счесть заголовок статистическим трюком, результатом любви журналистов к сенсациям. Однако подобный стократный рост – крайне редкое явление.

Главное же в этой новости – это то, что дефицит всего лишь за один месяц примерно равен дефициту за весь прошлый год (около 1 триллиона). Это уже серьёзный финансовый провал. Что ещё хуже, июнь — не единственный провальный месяц в этом году (см. график).

2. Мы с Кримсональтером провели 16-е заседание Клуба Зелёной Свиньи. Обсуждали последние аресты в России, план по возвращению былого величия Америке и слив президентских переговоров с участием Владимира Путина:

https://www.youtube.com/watch?v=IQFesJmcsFE

3. Полиция отобрала винтовку у супругов МакКлосски. Теперь лутеры могут быть спокойны, их жизни и здоровью ничего не угрожает:

https://www.ntv.ru/novosti/2370825/

В конце июня Макклоски с оружием в руках вышли к участникам протестного движения Black Lives Matter, чтобы защитить свою собственность. Событие привлекло внимание многих СМИ и вызвало резонанс в соцсетях.

В ходе обыска полиция изъяла винтовку — ту самую, которую Марк Макклоски демонстрировал манифестантам в конце июня. Пистолет жены ранее был передан семейному адвокату.

Как пишут СМИ, свидетельств того, что против супругов выдвинуты какие-либо обвинения, пока нет.