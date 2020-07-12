В Apple разрабатывают дешевый аналог iPhone SE

12.07.2020, 18:30, Разное

В Сети появилась информация о разработке корпорацией Apple дешёвого аналога бюджетного iPhone SE. Новый смартфон должен получить ценник не выше 300 долларов (21 тыс. рублей).

Информацией поделился инсайдер под ником Mauri QHD, предсказывающий разработку фирменной игровой консоли от Apple. Исходя из его заявления, новый телефон получит довольно хороший ценник в 200-300 долларов. При этом не уточняется, будет ли это новый iPhone или совершенно другой телефон от Apple, о котором пока ничего не известно. Некоторые пользователи усомнились в правдивости слов пользователя Twitter, разместившего запись, но подавляющее большинство попытались предугадать, какие именно функции будут доступны, а от каких придётся отказаться для сокращения стоимости. Сам же инсайдер надеется, что Apple оставят беспроводную зарядку и большой экран, а остальным можно пожертвовать.

В компании пока не стали никак комментировать эту неподтверждённую информацию. Если же она окажется правдивой, то ни о каких передовых наработках Apple в новом телефоне и речи идти не может. Несмотря на это, новинка может получить внушительную долю популярности в развивающихся странах, где стоимости телефона уделяется повышенное внимание.