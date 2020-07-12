 

Потерпевшие по делу Ефремова пояснили желаемую сумму компенсации

12.07.2020, 18:30, Новости дня

Близкие погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым потребовали компенсацию в 40 млн рублей. Старший сын Сергея Захарова запросил 20 млн рублей, остальную сумму разделят между другими потерпевшими.

По данным «Московского комсомольца», старший сын Захарова Виталий просит 20 млн рублей, еще 20 млн будут разделены примерно поровну между другими родственниками погибшего, которые проходят потерпевшими по делу.

Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Актер обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Потерпевшими по делу признаны родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова – вдова, два сына и брат.

Близкие погибшего потребовали компенсации морального вреда в размере 40 млн рублей.

 

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД дал прогноз относительно того, какой приговор вынесут Ефремову.



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