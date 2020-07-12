Эксперты из Китая нашли способ противостоять российским Су-35 и 57

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12.07.2020, 18:30, Разное

Оружейные эксперты из Китая нашли эффективный способ противостоять российским самолётам Су-35 и 57. Для этого необходимо использовать гиперзвуковые ракеты и не вступать в ближний бой с военными машинами.
В настоящее время Су-35 и Су-57 являются одними из самых маневренных истребителей не только в России, но и во всём мире. Их превосходная управляемость даёт неоспоримое преимущество в ближнем бою, но и порождает один важный изъян. Все средства конструкторы вкладывают в двигатель, делая самолёт ещё быстрее и ещё манёвреннее. Это, как считают специалисты из Китая, главная ошибка. Современные ракетные комплексы уже начинают постепенно перевооружать на гиперзвуковые ракеты дальнего действия. Это значит, что сразу оба преимущества Су-35 и 57 станут недостатками. Пилоту среагировать и тем более уклониться от снаряда, приближающегося со скоростью до 10 тыс. км/ч просто физически невозможно.

Первый спад интереса мировых держав к Су-35 и Су-57, по прогнозам китайских экспертов, произойдёт через 3-4 года. Именно тогда начнётся массовая поставка гиперзвукового вооружения. Через 10 лет же, в случае отсутствия каких-либо доработок на истребителях, они станут совершенно бесполезными в случае реальных боевых действий.



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