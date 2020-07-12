Стерненко заявил, что расследование третьего нападения на него официально остановили

12.07.2020, 18:20, Новости дня

Одесский активист Сергей Стерненко заявил 12 июля в Facebook, что расследование третьего нападения на него, произошедшее в мае 2018 года, официально остановили.

“Расследование третьего заказного нападения на меня и поиск организаторов, посредников и заказчика покушения не происходит. Теперь официально. По сообщению следователя, производство по третьему нападению на меня остановили. Формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (да, когда тебя пытаются лишить жизни по заказу, то это у нас “хулиганство”) исполнителя Александра Исайкула”, – написал он.

Активист считает, что Служба безопасности Украины позволила Исайкулу сбежать из страны в марте 2019 года.

“Теоретически никакие следственные действия могут не проводиться теперь годами. Практически это означает, что [генеральный прокурор] Ирина Венедиктова при содействии [министра внутренних дел Арсена] Авакова и по согласованию с [президентом Владимиром] Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам меня убить. Соответственно, это же касается и всех нападений на других активистов в Одессе. Да и еще двух предыдущих нападений на меня”, – отметил Стерненко.

Розслідування третього замовного нападу на мене та пошук організаторів, посередників і замовника замаху не відбувається…. Posted by Сергій Стерненко on Pühapäev, 12. juuli 2020

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. 3 июля суд отклонил апелляцию на меру пресечения для активиста.