Лещенко заявил, что сын Авакова гулял на вечеринке в ночном клубе, несмотря на карантин, а полиция его охраняла

12.07.2020, 18:20, Новости дня

В честь дня рождения депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача в киевском клубе Perfect Place в ночь на 12 июля прошла вечеринка, на которой присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр; полиция охраняла место события и не реагировала на нарушение карантина, написал в Telegram бывший журналист и народный депутат, ныне член наблюдательного совета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко.

“Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Perfect Place всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробагача. Причем на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но и охраняла участников гулянки. А охранять было кого – ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить”, – заявил Лещенко.

По его данным, на вечеринке присутствовали депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Александр Бакумов и бывший нардеп Виталий Хомутынник.

“Случившееся в Perfect Place можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова”, – иронизирует экс-журналист.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Деятельность развлекательных заведений разрешена до 23.00.