Иммунолог Виталий Зверев рассказал о способе побороть коронавирус в России

12.07.2020, 18:09, Разное

Иммунолог и научный руководитель ГУ НИИИ вакцин и сывороток Виталий Зверев пояснил о самом действенном способе побороть распространение коронавируса на территории России. Для этого необходимо создать единый тест для диагностирования ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2.

В настоящее время, как отметил Зверев, медики используют только стандартный тест, который может выявлять исключительно коронавирус. Также существуют другие способы определить, заболел ли человек обычным гриппом или это ОРВИ. Мултитестов пока нет, но их разработка уже ведётся полным ходом и в медицинские центры по всей стране они должны попасть только осенью. «Нужна такая система, которая позволит взять мазок и точно определить, чем именно болен человек – коронавирус, грипп или ОРВИ», – объяснил Виталий Зверев.

Необходимость в мультитестах появилась после того, как учёные определили отличия между гриппом и SARS-CoV-2. Они требуют совершенно разного лечения и поэтому важно сразу же определять, чем именно заболел пациент. Несмотря на такую важность, сами тесты будут крайне дорогостоящими и поэтому проводить их повсеместно не выйдет. Именно поэтому медицинские учреждения уже осведомлены о необходимости самостоятельно найти способ отличать больных сезонными заболеваниями и коронавирусом, чтобы осенью работать более эффективно.