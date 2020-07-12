 

Бородина объяснила, почему не носит обручальное кольцо: «Ничего не изменится от этого»

12.07.2020, 17:53, Разное

Фанаты Ксении Бородиной упрекнули девушку в том, что она, будучи замужем, не носит обручальное кольцо. Телеведущая объяснила, что для нее этот традиционный символ брака не важен, так как не влияет на жизнь и ничего не изменит.
Как пишет «Телепрограмма», недавно звезда «Дома-2» вместе с мужем отметила пятую годовщину свадьбы. Фотоснимки с праздника, как и многие другие снимки, запечатлевающие моменты ее жизни, селебрити выложила в соцсети. Однако, как оказалось, ни у нее, ни у Курбана Омарова на пальцах нет обручальных колец.

Такой факт вызвал недоумение у поклонников артистки, многие задались вопросом, что это может значить. Пользуясь тем, что Бородина открыла чат в stories, ей задали вопрос об отсутствии символа семейного союза. Однако ведущая успокоила всех, заявив, что она с супругом не носят кольца просто из-за нежелания делать это. В их семье нет такой традиции и никакого особого смысла в этом нет. Причем, как оказалось, Омаров уже более двух лет не надевает «обручалку», и, по словам звездной жены, это ничего не меняет в их отношениях.

Стоит отметить, что не только Бородина считает традиционное украшение формальностью. Кольца не замечали на руках Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна, а также Гарика Харламова и Кристины Асмус.



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