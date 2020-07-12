«Норникель» сообщил о новой утечке топлива в Арктике

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12.07.2020, 17:43, Новости дня

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» сообщила в воскресенье об утечке примерно 45 тонн авиационного топлива из ее трубопровода в Арктике.

Ситуация с экологической безопасностью на объектах «Норникеля» оказалась в центре внимания после утечки 21 тысячи тонн дизельного топлива на принадлежащей «Норникелю» электростанции в районе Норильска 29 мая.

«При перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего “Норильсктрансгазу”», – говорится в заявлении «Норникеля».

«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», – отмечается далее в документе.

Ранее «Норильсктрансгаз», дочерняя компания «Норникеля», оценил объем утечки в 20 тонн.

Поселок Тухард расположен в 70 километрах от принадлежащего «Норникелю» порта Дудинка в Арктике на реке Енисей.

«Норникель» сообщил, что компания проводит внутреннее расследование и проинформировала о ситуации министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива», – заявили в «Норникеле».



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