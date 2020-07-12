 

В Китае освобожден профессор, критиковавший Си Цзиньпина

12.07.2020, 17:43, Новости дня

Пекинский профессор права, открыто критиковавший председателя КНР Си Цзиньпина и правящую в стране компартию, был освобожден в воскресенье после шести дней содержания под стражей, сообщили его друзья.

Профессор конституционного права Сюй Чжанжунь из престижного Университета Цинхуа утром в воскресенье вернулся домой, но остался под наблюдением и не может публично рассказывать о том, что с ним произошло, сообщил Reuters один из его друзей на условиях анонимности.

Обращения в отделы по связям со СМИ пекинской полиции и Университета Цинхуа с просьбой прокомментировать ситуацию в воскресенье остались без ответа.

57-летний Сюй Чжанжунь получил известность в июле 2018 года, когда подверг критике отмену ограничения на число сроков пребывания в должности для китайского лидера, что позволит Си Цзиньпину занимать этот пост и после завершения его нынешнего второго срока.

Из текстового сообщения, которое распространялось среди друзей профессора и с которым ознакомилось агентство Reuters, более 20 полицейских забрали его из дома в пригороде Пекина утром в понедельник. Полиция провела обыск в его доме и конфисковала его компьютер.

По словам друзей Сюй Чжанжуня, полиция заявила его жене, что он был задержан за то, что якобы занимался склонением к проституции во время поездки в Чэнду, но, по крайней мере, двое друзей профессора отвергли это утверждение как очернение его репутации.

После статьи 2018 года Сюй Чжанжунь неоднократно выступал с критикой КПКв. На пике вспышки коронавируса в Китае в феврале этого года он написал статью, призывающую к свободе слова.

В мае, перед перенесенной ежегодной сессией парламента, он написал статью, в которой обвинил Си Цзиньпина в попытке повторить Культурную революцию в Китае.

При Си Цзиньпине в Китае подавляется инакомыслие, и ужесточается цензура.

Представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила во вторник, что США глубоко обеспокоены задержанием Сюй Чжанжуня и призывают Пекин освободить его.



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