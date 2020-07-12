Китаец перечислил самые странные русские блюда

12.07.2020, 17:30, Новости дня

Блогер из Китая рассказал, какие блюда и продукты в РФ он считает самыми необычными.

«Они смазывают сало чесноком, посыпают солью, а затем замораживают в холодильнике в течение трех-четырех дней. Когда они хотят поесть, они просто вынимают его и нарезают», – передает его слова «Звезда».

Селедку под шубой житель Китая назвал «сладкой и жирной». Странным блогеру показался запах селедки, он не понимает, почему эта рыба нравится людям.

Вместе с тем, он отметил, что в РФ любят блюда из картофеля. Его удивило пирожное «Картошка», которое ничего общего с овощем не имеет.

«Хотя вкус похож на пюре, но вкус шоколада все же делает его сладким», – сообщил он, отметив, что в РФ люди любят шоколадки.

Блогер сделал вывод, что русская еда жителям Китая не подходит. Неподходящими для китайцев он посчитал маринованное сало и салат из рубленой сельди.

Ранее китайский автор предположил, что смелость и неукротимость русских объясняются особенностями питания, к которым «воинственный народ» привыкает с ранних лет.