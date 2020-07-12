 

Мать Тимати неосторожно высказалась о невестке

12.07.2020, 17:23, Разное

Мать исполнителя пообщалась с подписчиками в “Инстаграм”. Она пролила свет на отношения невестки и внучки.

Звездная бабушка показала небольшое видео с занятий шестилетней Алисы. Пользователи соцсети оценили гибкость девочки и осыпали ее комплиментами. А некоторые стали задавать Юнусовой вопросы о ее семье.

“Симона, Настя с Алисой в хороших отношениях? Всегда с различных мероприятий Настя рядом с Алисой – как подружки”, – написала одна из комментаторов. “Близки по возрасту”, – высказалась мать рэпера Тимати.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Мар 2019 в 12:52 PDT

Поклонники тут же восприняли это как укол в адрес модели. Якобы, таким образом женщина дала понять, что интеллектуальное развитие Анастасии Решетовой примерно на уровне ребенка, вот они и дружат.

Юнусова же не считает, что кого-либо оскорбила, а лишь отметила относительно небольшую (18-летнюю) разницу в возрасте. Отметим, что поклонники звездного семейства давно подозревают, что Симона недолюбливает гражданскую жену сына. Некоторые считают, что она с гораздо большим теплом и уважением относится к прежней избраннице рэпера Тимати – Алене Шишковой.



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