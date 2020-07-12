 

“Причиняет мне скорбь”. Франциск высказался о ситуации с собором Святой Софии

12.07.2020, 17:18, Новости дня

Папа римский Франциск 12 июля заявил, что страдает от решения властей Турции превратить Святую Софию в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает “Радіо Ватикану”.

К событиям вокруг музея понтифик обратился во время воскресного обращения к прихожанам с балкона собора Святого Петра.

“Мои мысли уносятся далеко, в Стамбул. Я говорю о Святой Софии. Это причиняет мне великую скорбь”, – заявил Франциск.

10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть. Решение было принято вскоре после того, как Госсовет Турции (высший административный суд страны) отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о преобразовании собора в музей.

Решение о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле из музея в храм может стать причиной его исключения из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Религиозные церемонии в мечети Айя-София в Стамбуле возобновятся 24 июля, после проведения подготовительных мероприятий, пообещал Эрдоган.

США и Европа осудили решение Турции изменить статус собора Святой Софии. Решение турецких властей было принято с пренебрежением к чувствам верующих религиозных меньшинств, отметили в комиссии по свободе религии в мире.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула, районе Султанахмет. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор преобразовали в мечеть. В 1935 году он получил статус музея. В 1985 году здание было объявлено всемирным наследием ЮНЕСКО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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