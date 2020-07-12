Американцев предупредили о риске задержания и допроса в Китае

12.07.2020, 17:18, Новости дня

Государственный департамент США предупредил американских граждан, что в Китае они могут быть задержаны. Заявление об этом размещено 11 июля на сайте США в Китае.

“Следует проявлять повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) из-за произвольного применения местных законов в целях, отличных от поддержания правопорядка. Это произвольное правоприменение может включать задержание и использование запретов на выезд”, – говорится в сообщении.

В Госдепартаменте предупредили, что американцы “могут быть задержаны без доступа к консульским службам США или информации об их предполагаемом преступлении”.

“Граждане США могут подвергаться длительным допросам и длительному задержанию по причинам, связанным с “государственной безопасностью”. Сотрудники службы безопасности могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку личных электронных сообщений с критикой правительства КНР”, – объяснили во внешнеполитическом ведомстве США.

Американцам рекомендовали перед поездкой в США зарегистрироваться в специальной программе, “чтобы получать оповещения и упростить нахождение в чрезвычайной ситуации”.

Отношения между США и Китаем в последнее время осложнились.