Впервые за 20 месяцев прошли переговоры между Сербией и Косово. ЕС хочет, чтобы стороны подписали обязывающий документ

12.07.2020, 17:18, Новости дня

12 июля впервые за 20 месяцев состоялись переговоры на высшем уровне между Сербией и Косово, они прошли в режиме видеоконференции. Диалог о всеобъемлющей нормализации отношений состоялся при посредничестве ЕС, сообщил сайт Европейской службы внешних связей со ссылкой на специального представителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

Сербию на переговорах представлял президент Александр Вучич, Косово – премьер-министр Абдулла Хоти.

“Мы договорились об основных элементах процесса, а также согласовали повестку дня следующей встречи, которая состоится в формате личной встречи в Брюсселе 16 июля. Хочу поблагодарить обе стороны за их конструктивное участие сегодня”, – отметил Лайчак.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что задачей переговорного процесса является подписание юридически обязывающего совместного документа, информирует сайт Европейской службы внешних связей.

“Соглашение, касающееся всех нерешенных вопросов, имеет решающее значение для лучшего будущего народов Косово и Сербии, для их европейской перспективы и для безопасности и стабильности всего региона. Все это также важно для ЕС. Отсутствие решения тормозит развитие обеих сторон. Мы знаем, что это нелегкий и беспрецедентный процесс. Однако необходимо стремиться к миру и процветанию во имя нашего общего будущего”, – подчеркнул Боррель.

Переговоры, по его словам, потребуют “политической смелости”, а стороны должны проявить “дух компромисса и прагматизма”.

Сегодняшней видеоконференции предшествовала онлайн-встреча Вучича, Хоти, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прошла 10 июля, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty. Переговоры были сложными, заявил по их окончании Вучич. По его уверению, он сказал Макрону и Меркель, что если независимость Косово “является тем, о чем они хотят говорить, то беседы совершенно бессмысленны”.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией.

Переговоры Белграда и Приштины о политическом урегулировании и экономическом сотрудничестве были прерваны в 2018 году, когда правительство Косово ввело налог на товары, импортируемые из Сербии. Хоти впоследствии отменил эти пошлины.