На НПЗ в Иране вспыхнул пожар

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12.07.2020, 17:08, Новости дня

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в провинции Хузестан на юго- западе Ирана произошел пожар, сообщило агентство Fars.

Возгорание на НПЗ в городе Бендер-Махшахр произошло, по предварительным данным, из-за утечки горючего. На месте ЧП работают пожарные, очаг возгорания удалось локализовать. Причины пожара устанавливаются, передает ТАСС.

Ранее в западной части иранской провинции Тегеран произошли взрывы, предположительно, на ракетных складах Корпуса стражей Исламской революции.



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