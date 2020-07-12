 

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайший час

12.07.2020, 17:08, Новости дня

Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей столицы о сильном дожде, грозе и усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайший час.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», – сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

В МЧС советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей просят тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. В связи с усилением ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций. Машины лучше не парковать под деревьями и слабо укрепленными сооружениями

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», – призвали в ведомстве.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что непогода обрушится на север и запад столичного региона.



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