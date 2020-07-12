Письмо счастья: как семилетний поклонник порадовал королеву Елизавету необычной головоломкой

12.07.2020, 17:07, Разное

Если вы королева, то ваше настроние на карантине в Виндзрре (а Елизавета II супругом пока соблюдает правила самоизоляции) могут поднять не только придворные, но даже самые юные подданные. Например — семилетний Тимоти Мэдддерс из города Биллерикей в Эссексе, который решил скрасить пребывание своего любимого монарха дома. Для этого мальчик придумал свой вариант игры wordsearch — головоломку с рядом букв, среди которых Елизавете II предлагалось найти слова “счастье”, “праздник”, “солнечный свет”, “объятие” и многие другие. Свой подарок Тимоти сопроводил письмом, в котором написал:

Дорогая Королева Елизавета. Вам, наверное, бывает грустно или одиноко во время изоляции, поэтому я подумал, что мог бы создать эту игру, чтобы вас порадовать. С любовью, Тимоти Эддерс.

Презент от заботливого мальчика настолько понравился королеве, что она решила не оставлять это письмо без ответа. И вскоре домой к Тимоти пришла весточка одной из фрейлин королевы Филиппы де Пасс:

Дорогой Тимоти. Королева хочет, чтобы я поблагодарила тебя за твое доброе письмо и за тот паззл, который ты создал специально для Ее Величества. Твоя забота очень приятна, и Королева надеется, что ты сейчас находишься в безопасности, учитывая ситуацию в стране. Мы очень благодарны, что ты написал в такое время.

Королева Елизавета II

Письмо фрейлины было датировано еще 3 июля, но об этой ситуации британские СМИ узнали лишь сейчас. Мать Тимоти, Джо Мэддерс, с гордостью рассказала журналистам, что идея сделать королеве подарок пришла мальчику без чужой подсказки. Причем на этом производство головоломок он не закончил: если оригинальная игра досталась Елизавете II, то остальные Тимоти сделал для друзей семьи и соседей. Его цель — помочь людям почаще заумываться о простых и приятных вещах в это непростое время.

Мой мальчик всегда думает о других людях.

— сказала про Тимоти его мама.

Напомним, что королева Елизавета II находится вместе со своим супругом принцем Филиппом на самоизоляции в Виндзорском замке с 19 марта. Они до сих пор общаются с родственниками и другими представителями британской королевской семьи лишь при помощи телефонной или видео-связи и находятся в компании 22 человек, которые отвечают за убранство замка. Все эти работники проходят постоянную проверку на коронавирус и сами соблюдают карантин.

Королева Елизавета II и принц Филипп во дворе Виндзорского замка