Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты за детей-студентов

12.07.2020, 16:53, Разное

Новые дополнительные выплаты для российских пенсионеров подготовил Пенсионный Фонд. Их получат те граждане России, на иждивении которых находятся дети-студенты.

Как пишет Nation-News, федеральные доплаты такой группе получателей каждый год будут индексироваться. Согласно информации, предоставленной специалистами Пенсионного Фонда, деньги начислят тем пожилым гражданам, которые содержат не более трех студентов. Дети при этом не должны иметь собственного источника доходов.

Для получения средств по данной программе клиент должен явится в региональное отделение Фонда и принести пакет документов, подтверждающих отсутствие у детей постоянной работы. Выплаты на таких нетрудоспособных родственников будут начисляться до достижения ими 23-летнего возраста.

В месяц допвыплата составит не менее от 1895 рублей и не выше 5686 рублей. Новая программа социальной поддержки граждан рассчитана на людей, прекративших трудовую деятельность после достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию.