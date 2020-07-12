 

В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

12.07.2020, 16:48, Новости дня

Евросоюз приветствует возобновление диалога Сербии и Косово при посредничестве Брюсселя, сообщил специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

«Мы только что завершили виртуальную встречу с участием президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. Я рад отметить, что после саммита в Париже в пятницу и сегодняшней встречи диалог по всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косово возобновился после перерыва в 20 месяцев», – передает его слова  РИА «Новости».

Лайчак добавил, что в ходе переговоров стороны согласовали основные элементы диалога.

«Мы также договорились о повестке дня следующей встречи, которая пройдет очно в Брюсселе в следующий четверг», – отметил он.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград и Приштина возобновят диалог при посредничестве Евросоюза.

Ранее лидер непризнанного Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.

Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово. Он также заявил, что требования албанской стороны на видеосаммите по непризнанному Косову бессмысленны.



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